Alcides do Brilho é morto a tiros no Belo Horizonte, em Mossoró-RN

A esposa de Antônio Alcides, tentou protegê-lo do ataque e também restou baleada. Se recupera bem. O casal estava se divertindo com amigos, bebendo em casa, quando, ao escurecer, Alcides teria sido provocado em frente de casa por uma pessoa que estava tentando passar com o carro dele na rua. Depois da breve discussão, Alcides foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Antônio Alcides Nascimento Oliveira, de 32 anos, e a esposa foram baleados, em casa, no bairro Belo Horizonte, no início da noite deste domingo, 17, em Mossoró-RN. O atirador não foi preso.

Conhecido por Alcides do Brilho, por trabalhar com estética automotiva, ficou em situação mais grave e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do BH.

A esposa dele, com tiro de raspão na perna, foi levada por amigos para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), onde foi medicada e ficou em observação.

Já Alcides do Brilho, os médicos ainda tentaram por algum tempo estabilizar o quadro na UPA, mas não conseguiram em função da gravidade dos ferimentos.

O motivo

A rua que Antônio Alcides mora e estava com os amigos bebendo, é estreita. Ele estava com o carro em frente de casa e ao escurecer, outro veículo queria passar pela rua. Esta pessoa teria discutido com Alcides, teve um princípio de vias de fato, esta pessoa foi ao carro, pegou a arma e atirou várias vezes. A esposa de Alcides tentou protegê-lo e foi baleada de raspão.

Outras ocorrências

