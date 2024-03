Idosa que estava desaparecida há 5 dias na zona rural de Assú é encontrada com vida

Antônia Libânio Bezerra, de 75 anos, havia sumido no dia 14 de março, após deixar a casa da filha e seguir sozinha para a própria residência, na comunidade do Palheiro I, na zona rural do município de Assú. As buscas por ela foram iniciadas no dia seguinte ao desaparecimento, mobilizando policiais, bombeiros militares, a equipe de Operações Aéreas da PMRN, além de populares. A idosa foi localizada na manhã de hoje (19), às margens da BR-304. Ela foi levada para uma unidade de saúde da região, mas encontra-se lúcida e, a princípio, em bom estado de saúde. A idosa contou que sobreviveu por 5 dias comendo goiaba e bebendo água suja.