Polícia prende em flagrante suspeito de tentar matar desafeto a facadas na praia de São Cristóvão. O crime aconteceu por volta das 13h desta segunda-feira (25). O suspeito, identificado como João Barbosa de Oliveira, conhecido como João Galinha, foi preso poucas horas depois. Ao ser ouvido, ele alegou que agiu em legítima defesa e que também teria sido agredido com golpes de faca pela vítima. João foi encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró, onde passou por exames. Em seguida, foi conduzido para a cadeia pública.

A polícia civil do município de Areia Branca prendeu em flagrante um suspeito de praticar uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu por volta das 13h, na Praia de São Cristóvão.

O suspeito, identificado como João Barbosa de Oliveira, conhecido como João Galinha, foi preso poucas horas depois, em uma ação rápida dos policiais.

João é suspeito de ter esfaqueado um homem de nome Sandoval Araújo Filho, conhecido como Novinho.

De acordo com o que foi apurado, os dois já são desafetos de longas datas e na tarde desta segunda se encontraram em um local ermo e lá entraram em luta.

Novinho afirmou que foi surpreendido por João Galinha, que estava escondido, pulou sobre ele com uma faca em punho e desferiu um golpe no tórax. Já João Galinha, ao ser preso, alegou ter sido agredido a golpes de facão e que furou Novinho para não morrer.

João foi encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró, onde passou por exames. Em seguida, foi conduzido para a cadeia pública. A vítima foi regulada e levada às pressas para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A polícia civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio das denúncias anônimas, através do disque denúncia do número de telefone e WhatsApp Disque Denúncia: 84 - 98136-6735, com garantia de SIGILO ABSOLUTO.