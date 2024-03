Provas do concurso da Petrobras tiveram a participação de mais de 105 mil candidatos. As provas foram aplicadas em 41 municípios brasileiros, no domingo (24). A taxa de comparecimento foi de mais de 65%, em relação aos 161 mil inscritos no certame, 5 pontos percentuais acima do último concurso de nível técnico, realizado em 2023. A aplicação das provas ocorreu sem nenhuma intercorrência. A divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 7 de junho.

O cargo de Suprimento de Bens e Serviços – Administração (Sudeste) foi o que mais recebeu candidaturas, com 29.854 registros. Em segundo lugar, a ênfase de Técnico de Operação (Sudeste) teve 15.531 inscritos.

Já avaliando a relação de candidato por vaga, o cargo de Enfermagem do Trabalho, na região Sudeste, esteve no topo do ranking de vagas mais concorridas, com 1.146 candidatos na disputa por uma vaga, seguido da ênfase de Técnico de Projetos, Construção e Montagem – Edificações (Ipojuca), com 1.045 inscritos por vaga.

Os candidatos tiveram quatro horas para responder às 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos. A aplicação das provas ocorreu sem nenhuma intercorrência. A divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 7 de junho.

Anunciado como um processo seletivo que promove a diversidade e inclusão, grupos historicamente sub representados tiveram destaque entre os inscritos: 31% eram mulheres e 20% solicitaram concorrer as vagas reservadas às pessoas negras, o equivalente a um aumento de 49% de interessados de cada um desses grupos em relação ao concurso de 2023. Já o número de inscrições de pessoas com deficiência subiu 244% comparado ao concurso do ano passado, chegando a 3.214 candidatos.

Sobre o Concurso

Com 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva, este é o primeiro concurso da Petrobras com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%.

Nos últimos concursos, a companhia já vinha aplicando percentuais de reserva de vagas para PCD acima do mínimo exigido pela legislação. Além das vagas para PCD, o processo seletivo também reserva 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases: Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes (Controle); Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica); Química de Petróleo; Segurança do Trabalho; Suprimento de Bens e Serviços (Administração). A remuneração mínima inicial é de R$ 5.878,82.

O processo terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.

Benefícios Petrobras

Para quem passa num concurso da Petrobras, a empresa possui um plano de carreira atrativo, com possibilidade da empregada ou empregado crescer na sua própria ênfase de nível técnico e também de atingir cargos de liderança, como supervisora ou supervisor, gerente e consultora ou consultor.

Entre os benefícios, estão plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício-farmácia), previdência complementar (opcional), e educacionais para dependentes. A companhia ainda oferece remuneração variável, como, por exemplo, participação nos lucros e resultados (PLR), e recolhe o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os empregados que trabalham em regime administrativo ainda têm direito a quatro dias de folga por ano para acompanhamento médico de dependentes.

Pessoas com deficiência registradas na companhia que trabalhem em regime administrativo podem optar pelo teletrabalho integral (cinco dias da semana). Os empregados com deficiência que dependam de cuidador para as atividades da vida diária ainda têm direito ao auxílio cuidador reembolsado pela Petrobras.

A companhia permite a possibilidade de prorrogação da licença maternidade além dos 60 dias estabelecidos pela legislação, totalizando até 180 dias. A Petrobras também disponibiliza salas de apoio à amamentação em diversas unidades e proporciona a redução da jornada de trabalho para lactantes em até duas horas durante o primeiro ano de vida da criança. Mães não gestantes têm direito a licença maternidade por 120 dias. A companhia também oferece licença paternidade de até 30 dias consecutivos.

A reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência se soma a uma série de medidas que vêm sendo adotadas para promover a diversidade, equidade e a inclusão dentro da Petrobras, como o Plano de Melhoria da Acessibilidade com cerca de 80 ações implementadas.

Em 2023, por exemplo, a companhia aprovou sua Política de Diversidade, Equidade e Inclusão e também lançou o Programa de Equidade Racial. Foram estabelecidas, por exemplo, metas como alcançar 25% de pessoas negras e 25% de mulheres em cargos de liderança na Petrobras até 2030.