Fêmea de gato-do-mato é resgatada pela ambiental em residência no bairro Sumaré. O resgate do animal aconteceu na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o Sargento Gomes, da Cipam, os moradores da residência onde o gato foi encontrado afirmaram que o animal entrou pelo portão da frente e eles acionaram a guarnição da Polícia Ambiental para fazer o resgate. O gato-do-mato foi levado para exames na Ufersa. Posteriormente, deverá ser levado para soltura na natureza.

FOTO: CEDIDA/CIPAM