MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/04/2024

ESTADO

Enxurrada arranca ponte da BR 304, entre as cidades de Lajes e Caiçara do Rio dos Ventos

PRF e DNIT interditam trecho da BR 304 e orienta motoristas a buscar rotas alternativas pelas BRs 226 na região Seridó ou 406 pelo litoral

Governo do estado mobiliza Gabinete de Gestão para integrada para apoiar moradores afetados pelas chuvas no interior; situação mais críticas é de Ipanguaçu, em função da Sangria do Açude do Pataxó, que passou de 90 centímetros de lâmina na manhã desta segunda-feira

Açude do Gargalheiras, em Acari, passa de 75% de sua capacidade total de armazenamento; Açude Itans, em Caicó, ainda não tomou 20% de sua capacidade

Açude do Mendubim, em Assu, começou a sangrar por volta das 19 horas deste domingo

Inmet alerta para chuvas intensas em todo o RN até as 10h desta segunda-feira

RN será beneficiado com novas linhas de transmissão, expandindo a rede básica de energia elétrica

MOSSORÓ

Concurso: Tranquilidade marca provas do concurso da Assistência Social neste domingo

Reitora da UFERSA viabiliza mais de 400 cirurgias na fila do SUS em Mossoró-RN e aguarda viabilizar outras 200 com recursos de emendas parlamentares

Em um mês, a Prefeitura de Mossoró iniciou a construção de quatro novas unidades de ensino

Com 8 km de extensão, obras do completo viário de Mossoró estão em ritmo acelerado

Cadastramento de vendedores para o “Pingo” e “Boca da Noite” começa nesta segunda-feira

POLÍCIA

George de Madalena entra na pauta do Tribunal do Júri Popular para sentar no banco dos réus no dia 14 de maio de 2024

Ministério da Justiça muda estratégia de buscas aos fugitivos Tatu e Martelo

Em Nota, governo do Estado informa que recolheu os dois helicópteros para Manutenção

Condenado por homicídio é assassinado a tiros no Bom Jardim, em Mossoró

Jovem é morto a tiros no Assentamento Oziel Alves

Ataque a tiros deixa uma pessoa morta e outra ferida em Areia Branca