Aulas do semestre letivo 2024.1 da UERN iniciam nesta segunda- feira, 01

A partir desta segunda-feira (1º), cerca de 8.500 estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), entre novatos e veteranos, voltam às salas de aula nos campi de Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros. Será dado início ao semestre 2024.1.

Em 2024, o calendário acadêmico da Uern volta a ser compatível com o calendário civil. O semestre 2024.1, teve início no dia 25 de março, com a programação da Semana Pedagógica, segue até o dia 27 de julho. Já o semestre 2024.2 inicia no dia 13 de agosto e segue até o dia 21 de dezembro. Para recepcionar os estudantes para o semestre letivo 2024, será realizado no início do mês o Seminário de Ambientação Acadêmica (Samba). O evento, que visa promover uma acolhida aos discentes novatos e veteranos do semestre 2024.1, será realizado nos campi de Assú, Caicó, Mossoró, Natal, Pau dos Ferros e Patu, nos turnos matutino e noturno.

Durante o evento, os estudantes poderão conhecer a estrutura geral da Uern, bem como projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em cada campus. Também serão realizadas apresentações culturais, exposição de artes e empreendedorismo, aplicação de vacinas, feira de artesanato, entre outras atividades.

Nas redes sociais, a Reitora Cicilia Maia deu as boas-vindas a todos os alunos e convidou toda comunidade acadêmica para participar da aula magna de abertura do semestre.

“Estamos aqui para colher toda comunidade acadêmica, estudantes e servidores e dizer da nossa alegria de começar nosso semestre com muita expectativa, elaboramos uma programação especial para que todos se sintam acolhidos. Aproveitem tudo nesse semestre, visitem as nossas bibliotecas, aproveitem todas as oportunidades e tenham orgulho de fazer parte da Uern que este ano completa 56 anos, convidamos todos para a aula magna do início do semestre que acontece hoje a partir das 18h”, ressalta a Reitora.

A aula magna terá como tema : Comunicação, educação e democracia no mundo tecnológico, com a palestrante Professora Dra. Maíra Bittencourt, Diretora Geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e professora da Universidade Federal de Sergipe (UFS).



A estudante Geovanna Karina, do curso de Ciências Biológicas, afirma que está bastante otimista quanto ao retorno do semestre. “Minha expectativa pra esse volta às aulas é que seja tudo mais leve. Que a universidade esteja pronta pra nos receber calorosamente como sempre faz todo semestre”, declara.