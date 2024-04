PMM convoca reunião extraordinária para discutir ações emergenciais devido às chuvas fortes

A reunião com o Conselho Municipal de Defesa Civil acontecerá no dia 4 de abril, às 11h, no Palácio da Resistência. O decreto municipal de convocação dos membros do conselho, assinado pelo prefeito Allyson Bezerra, foi publicado nesta segunda-feira (1º), no Diário Oficial de Mossoró (DOM). O objetivo do encontro é discutir ações necessárias à imediata resposta aos efeitos das chuvas intensas, que têm atingido Mossoró nos últimos meses.