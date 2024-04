Março de 2024 foi o menos violento dos últimos 14 anos no Rio Grande do Norte. Durante este mês, foram registrados 71 mortes violentas, 25,2% a menos do que em março de 2023, quando foram registradas 95 mortes. Os dados são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE). Sesed atribui a queda da violência no estado à integração do trabalho das forças de segurança pública.

A integração do trabalho das forças de segurança pública no Rio Grande do Norte resultou em mais um recorde alcançado.

O mês de março foi o menos violento da série histórica, ou seja, dos últimos 14 anos. Durante este mês, foram registrados 71 mortes violentas, 25,2% a menos do que em março de 2023, quando foram registradas 95 mortes.

Segundo dados consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), no comparativo ano a ano entre os meses de março, o mês de março de 2024 foi o menos violento desde 2011.

Trimestre

Os índices positivos da segurança pública são evidenciados também no primeiro trimestre de 2024. Neste período, de 1º de janeiro a 31 de março, o Rio Grande do Norte reduziu em 23,8% o número de mortes violentas em relação ao mesmo período de 2023.

De acordo com a COINE, no somatório dos primeiros três meses de 2023 foram registradas 294 mortes violentas. Neste ano, no mesmo período, foram 224 ocorrências.

Janeiro

2023: 115

2024: 92

Fevereiro

2023: 84

2024: 61

Março

2023: 95

2024: 71

Série histórica para o mês de março

2011: 85

2012: 76

2013: 143

2014: 154

2015: 153

2016: 172

2017: 199

2018: 163

2019: 149

2020: 128

2021: 140

2022: 87

2023: 95

2024: 71