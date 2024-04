Avenida João da Escóssia passará por readequação para ampliação da mobilidade

A readequação visa não apenas o desenvolvimento estético da avenida, mas também melhorar a infraestrutura e promover uma experiência mais agradável para a população. Entre as melhorias planejadas, destaca-se o aprimoramento das sinalizações verticais e horizontais, a readequação do canteiro central e a introdução de semáforos que possam organizar melhor o fluxo em vias paralelas, garantindo assim uma maior segurança aos usuários. Por meio do programa “Mossoró Mobilidade 2.0”, as pessoas opinaram sobre as questões relacionadas à mobilidade e trânsito do município. O principal objetivo é contribuir para dar mais segurança e fluidez ao local.

A avenida João da Escóssia, via de maior movimentação na cidade, irá passar por uma série de melhorias por parte da prefeitura de Mossoró. Além de estudos técnicos, as definições de readequação também passaram por sugestões e aprovação popular, por meio do programa “Mossoró Mobilidade 2.0”, onde as pessoas opinaram sobre as questões relacionadas à mobilidade e trânsito do município. O principal objetivo é contribuir para dar mais segurança e fluidez ao local.



Através da consulta popular também ficou definido que a avenida permanecerá em via dupla, tendo a preferência de 60% dos usuários. Além disso, o programa conseguiu entender as principais reivindicações dos pedestres, motociclistas, ciclistas e condutores, permitindo traçar estratégias para a readequação da avenida, a modo que possa atender da melhor forma todos que a frequentam.



A readequação visa não apenas o desenvolvimento estético da avenida, mas também melhorar a infraestrutura e promover uma experiência mais agradável para a população. Entre as melhorias planejadas, destaca-se o aprimoramento das sinalizações verticais e horizontais, a readequação do canteiro central e a introdução de semáforos que possam organizar melhor o fluxo em vias paralelas, garantindo assim uma maior segurança aos usuários.



Essas medidas serão executadas pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, com foco em evitar congestionamentos e facilitar tráfego de veículos, além da otimização dos pontos de acesso aos pedestres ao longo da avenida. A previsão é de que as mudanças ocorram em até 60 dias.



“O Mossoró Mobilidade 2.0 foi lançado com algumas propostas de mudança para a cidade, entre elas estava o sentido de mão única na avenida João da Escóssia. A população, portanto, votou dando sua opinião, e, por meio de estudo técnico, com o levantamento de dados fornecidos junto ao programa, a secretaria decidiu, após ter ouvido a população, fazer as alterações que possam garantir segurança da avenida e que tiveram a aprovação popular. Essas alterações acontecerão por etapas, inicialmente, priorizaremos a readequação de canteiro central, a implantação de equipamento semafórico e o fechamento de alguns cruzamentos para garantir a segurança das pessoas, além de permitir o acesso às demais ruas pela João da Escóssia e reposicionamento de alguns equipamentos semafóricos para também garantir uma melhor fluidez e garantir acesso com segurança na avenida”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.



A Prefeitura de Mossoró entende que essas mudanças são um compromisso com o futuro da mobilidade urbana em nossa cidade, e que buscará garantir cada vez mais a melhoria das vias, para que seus espaços públicos estejam à altura das necessidades de todos os cidadãos.