3R Petroleum tem licença renovada para operação no Terminal Aquaviário de Guamaré. A governadora Fátima Bezerra se reuniu com os dirigentes da empresa, nesta terça-feira (2), para entregar o documento. A licença ainda inclui uma uma nova atividade para abastecimento de embarcações no Terminal Aquaviário de Guamaré. “Isso é pioneirismo no Rio Grande do Norte e no Nordeste e trará mais arrecadação de ICMS, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado”, disse a governadora.

O gerente geral de Instalação de Superfície da 3R Petroleum, Humberto Romanus, destacou a importância do licenciamento ambiental e operacional liberado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado (Idema-RN).

“A gente aproveitou a oportunidade para receber das mãos da governadora Fátima Bezerra a licença pra gente desenvolver a atividade de “bunker oil”, que é uma atividade de abastecimento de embarcações que a 3R vai começar a desenvolver num estado que não existia antes, e que tem uma relevância bem grande para questão do Rio Grande do Norte”, disse Luiz Barbosa, gerente de Meio Ambiente da 3R.

O diretor geral do Idema-RN, Werner Farkatt, disse que a parceria com o Estado atrai também recursos que entram com o Estado, emprego, renda, então esse foi o grande escopo da reunião.

“A 3R vai poder abastecer navios, qualquer tipo de navio que trafegue pela costa, ou determinados tipos de navios que trafegam pela costa, poderão abastecer com esse combustível produzido no Rio Grande Norte”, disse.

Segundo Farkatt, daí veio a discussão prévia com os órgãos de controle, e com os próprios órgãos ambientais federais.

“O Idema, nesse caso, incorporou esse processo do licenciamento que ele já tinha, então ele incorporou essa atividade e está trazendo para o Rio Grande Norte algo que é, inédito, porque o mais próximo que nós temos isso é em Pernambuco, mas é um modelo que é feito na crosta terrestre”.

O Terminal Marítimo da 3R está situado no município de Guamaré, no litoral da Costa Branca ou Salineira. Atualmente, apenas oito estados realizam abastecimento de embarcações (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pará e Amazonas).

Outro ponto importante é a localização em relação ao tráfego de navios, que se torna bastante estratégica aos navios na costa. O abastecimento das embarcações acontecerá na área de fundeio fazendo com que essa operação seja de alta relevância para o estado, devido à localização estratégica do estado, podendo atender as mais diversas embarcações.

Além dos já citados, também participaram da reunião: Mauricio Diniz, diretor de Operações; Pedro Cecchi, gerente geral de Relações Institucionais; Luiz Barbosa, gerente de Meio Ambiente; Larissa Dantas, gerente de Relações Institucionais; Jane Araújo (SEFAZ), Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Energético (SEDEC); Auricélio Costa (Semarh), Silvio Torquato (SEDEC) e Luiz Marinho (PGE).