DHPP elucida latrocínio de entregador morto por assaltantes na Pousada das Thermas, em Mossoró

Francisco Rêgo Canuto [FOTO], de 41 anos, foi assassinado no final da noite de 20 de janeiro de 2024. O entregador estava trabalhando, quando assaltantes tentaram tomar a motocicleta dele e, como não conseguiram, desferiram 4 disparos de arma de fogo contra a vítima. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, duas pessoas, identificadas como Marcos Flávio da Silva Tavares, de 20 anos, e Alberto Soares Dantas Sousa Filho, de 29 anos, foram indiciados pelo crime. A dupla já se encontra presa, respondendo por um arrastão praticado no dia seguinte ao crime cometido contra Francisco.