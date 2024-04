Obra da Praça do Promorar está em ritmo acelerado; equipamento terá quase 4 mil m2 de área construída

Obra da Praça do Promorar está em ritmo acelerado; equipamento terá quase 4 mil m² de área construída. O equipamento contará com passeio em piso intertravado, campo de futebol, alambrado em todo seu perímetro e tela de proteção, instalação de academia da terceira idade, de academia da segunda idade, playground, iluminação em LED, vagas de estacionamento, bancos em concreto e paisagismo. A praça será totalmente estruturada e equipada para as pessoas com deficiência, atendendo a normas técnicas e legislação vigente.

As obras da Praça do Promorar estão em ritmo acelerado. Demonstrando um avanço significativo no projeto de construção em andamento, a comunidade local pode se beneficiar de um ambiente mais agradável e propício para convívio social.

O equipamento contará com passeio em piso intertravado, campo de futebol, alambrado em todo seu perímetro e tela de proteção, instalação de academia da terceira idade, de academia da segunda idade, playground, iluminação em LED, vagas de estacionamento, bancos em concreto e paisagismo.

Com 3.957,35 m² de área construída, a praça será totalmente estruturada e equipada para as pessoas com deficiência, atendendo a normas técnicas e legislação vigente.

A expectativa é de que, com a conclusão das obras, a Praça do Promorar se torne um ponto de encontro e lazer para a comunidade, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar de todos os envolvidos.

A agilidade na execução das obras reflete o comprometimento e a eficiência da equipe responsável, que visa atender às necessidades e demandas dos moradores da região.

“Já estamos com 85% da obra concluída. A área de passeio; estacionamentos; acessibilidade; bancos e toda a estrutura de alambrado para colocar as telas e cobertura do campo de futebol estão em fase de conclusão. Em breve, estaremos entregando esse importante equipamento, fruto de um sonho da comunidade que há anos esperava e agora a Prefeitura chega para realizar. Isso é ‘Mossoró Realiza’”, destacou Rodrigo Lima.

A rapidez com que a obra da Praça do Promorar está progredindo é motivo de otimismo para os residentes, que aguardam ansiosamente a finalização do projeto. A transformação do espaço público que antes era apenas um campo de futebol promete não apenas uma área revitalizada, mas um local onde a comunidade poderá se reunir, promovendo a interação social e fortalecendo os laços entre os moradores.

A importância desse projeto vai além da estética, pois proporcionará um ambiente saudável e acolhedor para todos. Com isso, a Praça tem tudo para se tornar um marco na região, contribuindo significativamente para o bem-estar daquela comunidade.