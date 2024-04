Prefeitura inicia recuperação da Av Presidente Dutra e tapa buraco no Abolição III

Na Av. Presidente Dutra, o prefeito Allyson Bezerra informou durante visita ao início das obras na manhã deste sábado, 6, que será retirado a camada de asfalto que não presta mais e vai ser colocado outra camada nova e mais resistente. Já com relação ao trabalho de “tapa buracos”, que teve início pela Av. Abel Coelho, no Abolição III, o prefeito destacou que as obras vão caminhar rapidamente e de forma estratégica, para causar o menor impacto possível no trânsito. No centro da cidade, por exemplo, as obras serão realizadas à noite.

A cidade segue passando por uma verdadeira transformação, e na manhã deste sábado (6), a Prefeitura de Mossoró deu início a mais uma importante obra do programa “Mossoró Realiza”, o recapeamento e a modernização asfáltica da avenida Presidente Dutra. O mesmo já foi realizado na Av Alberto Maranhão e também na Av Rio Branco.

Com foco na melhoria da infraestrutura viária, a restauração a malha asfáltica da Av Presidente Dutra representa um grande avanço no sentido do desenvolvimento, desta que é uma das principais vias da cidade de Mossoró, para quem chega da capital.

Os trabalhos começaram logo cedo com a preparação da superfície e a remoção do antigo asfalto. Além disso, foi realizada uma projeção da correção dos principais pontos da via. E assim, um asfalto totalmente novo e de ótima qualidade será aplicado, dando uma nova cara para a avenida.

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou o início dos trabalhos.

“O programa ‘Mossoró Realiza’ chegando aqui na Presidente Dutra, vamos fazer todo o recapeamento novo dessa importante avenida, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Será um grande trabalho, e com isso, quero também avisar a população que a Presidente Dutra vai passar realmente por uma transformação total, que ontem assinamos a homologação da ampliação também das pontes e muito mais. É Mossoró realizando o sonho da população”, destacou o secretário de Infraestrutura do município, Rodrigo Lima.

Vale frisar que durante o período, os moradores e frequentadores da avenida precisam se adaptar a organização do fluxo devido às obras, e que em breve o fluxo retornará à normalidade e com a avenida em excelente qualidade.

Com o aprimoramento asfáltico e a readequação dos trechos, a avenida proporcionará uma melhor experiência aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, oferecendo muito mais conforto e segurança para todos.

“Eu estou achando maravilhoso, vejo Mossoró crescendo e melhorando a cada dia que passa. O sentimento que fica é de muita felicidade e gratidão, porque é muito bom ter uma cidade organizada como está sendo a nossa, tudo perfeito, só tenho o que agradecer”, ressaltou a moradora, Nara Rodrigues.

Operação “Tapa buracos”

A Prefeitura de Mossoró, através da secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), deu início na manhã deste sábado (6) a operação “Tapa-Buracos” na avenida Abel Coelho. A ação tem como objetivo o melhoramento das condições viárias do local. Com medidas significativas que visam o enfretamento de desgastes na via, as atividades acontecem em ritmo acelerado e com foco na resolutividade.

Com o maquinário a todo vapor, os trabalhos seguem acontecendo de forma especializada, as equipes têm se desdobrado para reparar os danos viários ocasionados pelo tempo, e nivelar as superfícies, buscando restaurar a segurança e a mobilidade urbana da região.

“Hoje, estamos aqui na avenida Abel Coelho fazendo a recomposição desse asfalto, tampando todos os buracos aqui dessa avenida que realmente estava intransitável, em um grande pedaço. Portanto, estamos para realmente recompor essa que é uma importante avenida da nossa cidade, assim como outras que também serão atendidas”, frisou o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

O desgaste nas vias é sempre uma preocupação constante para os moradores e condutores da cidade, atenta a isso a Prefeitura de Mossoró vem realizando a “Operação Tapa-Buracos”, um esforço coordenado para reparação das vias afetadas por deterioração e desgaste. Com isso, as equipes seguem mobilizadas para trabalhar na correção dos pontos mais críticos da cidade.

A operação representa um investimento no bem-estar da população, com estradas em boas condições que facilitam não apenas o deslocamento diário, mas também contribuem para a valorização da região. Além disso, promove um ambiente cada vez mais confortável, acolhedor e seguro.

“Eu só tenho o que agradecer a Prefeitura de Mossoró por nos atender nessa demanda tão importante pra gente, é a cidade cada vez mais avançando e atendendo a população. O Abolição III agora é só alegria, gratidão mesmo”, ressaltou a moradora, Maurenisa Nunes.