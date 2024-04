Vereadores vão discutir a atuação da Caern e a constante falta de água em Mossoró

A audiência pública, proposta pelo vereador Francisco Carlos, está marcada para a quinta-feira (11), às 9h, na Câmara Municipal de Mossoró. Além dos vereadores, estarão presentes representantes da CAERN, universidades, OAB, Ministério Público do RN, secretarias municipais e outras instituições públicas e privadas, para tratar da constante falta de água nos bairros do município e os impactos causados por este problema no desenvolvimento da cidade.