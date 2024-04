Polícia segue à procura de homem indiciado por matar outro após discussão de trânsito, em Mossoró. Jefferson Christian de Oliveira, de 40 anos [FOTO 1], está sendo procurado pelo homicídio de Antônio Alcides do Nascimento, de 32 anos, conhecido por Alcides do Brilho, e pela tentativa de homicídio contra a esposa da vítima. O crime aconteceu em 17 de março de 2024, Belo Horizonte. A investigação identificou que o homicídio ocorreu após um desentendimento banal em virtude do carro da vítima se encontrar mal estacionado e atrapalhando o tráfego de veículos.

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP) concluíram a investigação que resultou no homicídio de Antônio Alcides do Nascimento, de 32 anos, conhecido por Alcides do Brilho, e na tentativa de homicídio da sua esposa, Brenda Monielle Pereira da Silva, de 29 anos.

O crime aconteceu no dia 17 de março de 2024, no bairro Belo Horizonte, na cidade de Mossoró.

A investigação, que foi concluída pela equipe da 10ª DHPP, identificou que o crime ocorreu após um desentendimento banal em virtude do carro da vítima se encontrar mal estacionado e atrapalhando o tráfego de veículos.



Segundo as investigações, Jefferson Christian de Oliveira, de 40 anos, autor do crime, desferiu diversos disparos contra as duas vítimas após a discussão. A prisão preventiva do indiciado foi decretada, porém, ele continua foragido.

A polícia civil pede que a população ajude enviar qualquer informação que possa levar ao paradeiros de Jefferson para o número 181. O sigilo da fonte é garantido.