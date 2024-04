Jogos de vôlei abre semana de disputas do Circuito Esportivo Mossoroense 2024

Depois do futsal, que conheceu seus campeões no sábado que passou (6), a semana começa com mais uma modalidade em disputa pela segunda edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM). Desta vez, a competição, realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), dá largada aos jogos de Vôlei, nas categorias masculino e feminino, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. A entrada é franca.



Sendo iniciada nesta segunda-feira (8), a disputa do vôlei se estende até o próximo dia 20 de abril, quando serão conhecidos os campeões da atual edição.



Três jogos da categoria masculino marcam esta primeira noite. A partir das 18h45 se enfrentam Start e FNB-Fenerbahçe 2. Em seguida, Carpas x Gams 2 e Gams 3 x IMV Sub-21.