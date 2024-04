Carro pega fogo na Presidente Dutra; chamas foram controladas pelos bombeiros

O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), ao lado da Caixa Econômica da Ilha de Santa Luzia, em Mossoró. De acordo com o Sargento Rocha, do Corpo de Bombeiros, o proprietário contou que estava descendo a Av. Presidente Dutra, sentido Centro, quando o carro começou a fumaçar na parte do capô. Ele encostou rapidamente e o veículo começou a pegar fogo. As chamas se alastraram rapidamente, mas os bombeiros conseguiram controlá-las. Não houve feridos.