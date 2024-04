Prefeitura divulga lista de comerciantes habilitados para atuar na abertura e no encerramento do MCJ. Os habilitados ao credenciamento deverão comparecer a partir desta terça-feira (9), até a próxima segunda-feira (15), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das autorizações para uso temporário de área pública no evento. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.