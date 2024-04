DHPP elucida homicídio que vitimou mulher por bala perdida no ano de 2014 em Mossoró. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró, Pedro Henrique da Silva Rocha teria sido o autor dos disparos que mataram Thalvan Lucas Targino de Oliveira, Alef Muamed da Silva e Geovanete Francisco da Silva, no dia 5 de dezembro de 2014, no Nova Vida. Thalvan era o alvo do atirador, que matou Alef por estar junto a ele em uma motocicleta. Já Giovanetti foi vítima de uma bala perdida, na calçada da própria casa, e morreu poucos dias depois no HRTM. Pedro Henrique não mora mais em Mossoró. Ele foi ouvido por videoconferência e indiciado pelos crimes. Cade agora ao MPRN fazer a denúncia e solicitar sua prisão.