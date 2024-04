Pacientes do CER Mossoró participam de mutirão de atendimentos com avalição global nesta semana

Nesta grande ação, os profissionais do CER recebem pacientes novos. São pacientes de diversas faixas etárias, crianças e adultos. No CER, os atendimentos contemplam especialistas em reabilitações nas áreas física, auditiva, visual e intelectual. Até a próxima sexta-feira (12), pacientes estão sendo direcionados para a avaliação global, recebendo atendimentos de equipe multidisciplinar. O CER regional atende a Mossoró e a 14 municípios da região.

“São pacientes da lista do sistema de regulação, ou seja, são pacientes novos. O CER regional atende a Mossoró e a 14 municípios da região. É importante estar trabalhando essas ações e ter esses mutirões para a gente poder melhorar a qualidade do atendimento ao máximo de usuários. A intenção é que a gente possa cada vez mais, com a chegada de novos profissionais, melhorar esse atendimento”, destacou Suian Costa, diretora do CER.



Janiela Zacarias é mãe de criança atendida pelo CER. Ela veio da comunidade rural Maracanaú em busca do atendimento para o seu filho Ítalo de 5 anos. “Desde 2021 que espero pelo atendimento. Isso aqui é muito importante para ele se desenvolver. As terapias são importantes e aqui ele tem uma equipe completa com vários profissionais”, disse a agricultora.

“Na avaliação global, o paciente é assistido na sua totalidade. Ele passa por essa avaliação multiprofissional com um representante de cada reabilitação. A partir de agora, quando o paciente vier para o CER, ele já vem na avaliação global, onde será feito a regulação interna. Se ele precisar de outra terapia, não precisa mais ser reinserido na unidade básica de saúde. Ele fará o fluxo interno, sem toda aquela burocracia”, explicou a técnica administrativa.



Poliana dos Santos Batista também aproveitou o mutirão e levou seu filho Ruan para o atendimento, na manhã desta terça-feira (9). “É muito importante, porque aqui os profissionais ensinam muito e auxiliam no desenvolvimento da criança. Já esperávamos há tempo esse atendimento e agora é uma alegria grande”, contou a dona de casa.