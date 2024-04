Guarda municipal é indiciado por tentar matar colega de farda no município de Macau. O inquérito policial foi concluído nesta quarta-feira (10). O crime aconteceu no dia 5 de abril. De acordo com a polícia civil, na ocasião, dois guardas municipais entraram em vias de fato, no interior da viatura policial, tendo o autor realizado um disparo, fazendo o uso de uma pistola calibre .9mm de propriedade particular, em direção à vítima, que não sofreu danos maiores. O autor foi autuado em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva.