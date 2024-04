Cabeleireira de 40 anos é assassinada a tiros na área de casa, na Maisa

A cabeleireira Francisca Francileide Nogueira de Almeida, de 40 anos, foi assassinada a tiros, no início da noite desta quarta-feira (10), na Maisa, zona rural de Mossoró.

A polícia militar foi acionada ao local por volta das 19h. A vítima estava sentada em uma cadeira, na área de casa, quando foi alvejada.

A filha dela contou aos policiais que estava dentro de casa, quando ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, de uma motocicleta arrancando. Quando correu para fora, encontrou a mãe ferida e os atiradores já haviam fugido.

De acordo com a perícia do Itep, Francisca não teve qualquer chance de reagir. O corpo dela foi removido para exames na sede do órgão.

Com base nas provas colhidas, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró vai investigar a motivação e a autoria do caso.