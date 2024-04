Ministro da Educação cumprirá agenda no RN para adesão do estado ao programa Pé-de-Meia

O Ministro da Educação, Camilo Santana, cumprirá agenda no Rio Grande do Norte na próxima segunda- feira (15). Ao lado da governadora Fátima Bezerra, o ministro vai formalizar a adesão ao programa Pé-de-Meia, a poupança do ensino médio.

Na ocasião, serão divulgados critérios e formas de acesso e permanência no programa para os estudantes matriculados no ensino médio público potiguar.



A colaboração entre o governo federal e os entes federados ocorre por meio da sensibilização das redes públicas ofertantes de ensino médio, que são responsáveis por prestar as informações necessárias à execução do programa.

No Rio Grande do Norte, mais de 55 mil estudantes da rede estadual foram aprovados no programa Pé-de-Meia, uma iniciativa que visa não apenas incentivar a permanência dos jovens no ensino médio, mas também mitigar as desigualdades sociais e promover a inclusão educacional e social. Os dados dos estudantes foram enviados pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer e eles foram selecionados pelo Ministério da Educação.



O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que podem ser sacados em qualquer momento, mais depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio. Considerando as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e, ainda, o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.



A cerimônia de adesão ao Pé-de-Meia acontece às 9h30 (horário de Brasília) no Hotel Holiday Inn Natal.