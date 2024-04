Homem tem casa invadida durante a madrugada e é assassinado a tiros em Upanema

A polícia militar foi acionada para a Rua Joaquim Rocha Barros, por volta das 1h10 desta segunda-feira (15), com informações sobre vários disparos de arma de fogo. No local, encontraram Jefferson Teixeira Gondim, de 29 anos, morto, dentro da própria residência. No local, não havia testemunhas. A polícia civil vai investigar a autoria e motivação do crime.