Motos adulteradas usadas para prática de eventos ilegais são recuperadas no interior do RN. As apreensões aconteceram nos municípios de Pendências e Alto do Rodrigues, no âmbito da "Operação Clone", deflagrada pela polícia civil. As motos, 11 no total, tinham registros de furto e roubos e eram utilizadas por participantes de eventos ilegais, como por exemplo, manobras ou "grau", em vias públicas ou em locais inadequados. Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, o delegado Raphael Alves afirmou que ainda não é possível dizer a origem dos veículos, visto que são motos clonadas. “Tem que haver a perícia para identificar o chassi original e pesquisar onde foi o furto ou roubo”, disse.