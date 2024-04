Prefeitura lança Mossoró, Sal & Luz 2024 com quatro dias de festas na Estação das Artes

Os detalhes do evento foram apresentados na noite desta terça-feira (16), em solenidade realizada no Hotel Villa Oeste, pelo prefeito Allyson Bezerra, o secretário de Cultura e Desenvolvimento Econõmico Frank Felisardo, entre outros secretários e vereadores do município de Mossoró. Grandes atrações nacionais, regionais e locais se apresentarão no palco da Estação das Artes durante quatro dias. Abrindo a programação, no dia 17 de julho, os artistas Anderson Freire, Fernanda Brum e Cícero Oliveira cantarão os seus maiores sucessos. Cícero, inclusive, abrilhantou a noite de lançamento do “Mossoró Sal & Luz” 2024.

O “Mossoró Sal & Luz”, maior festival gospel do Rio Grande do Norte, chega a sua terceira edição com uma programação ampliada, que será realizada de 17 a 20 de julho, na Estação das Artes Elizeu Ventania e também no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, onde será instalada a “Arena Sal & Luz”, uma das novidades deste ano.

Os detalhes do evento foram apresentados na noite desta terça-feira (16), em solenidade realizada no Hotel Villa Oeste, pelo prefeito Allyson Bezerra, o secretário de Cultura e Desenvolvimento Econõmico Frank Felisardo, entre outros secretários e vereadores do município de Mossoró.

Grandes atrações nacionais, regionais e locais se apresentarão no palco da Estação das Artes durante quatro dias.

Abrindo a programação, no dia 17 de julho, os artistas Anderson Freire, Fernanda Brum e Cícero Oliveira cantarão os seus maiores sucessos. Cícero, inclusive, abrilhantou a noite de lançamento do “Mossoró Sal & Luz” 2024.

“Hoje o meu coração já celebrou muito com o que a gente viu aqui. Estou com uma expectativa muito grande e tenho certeza que todo mundo se surpreendeu com as atrações. Fazer parte desse conjunto de cantores que foram escolhidos é um privilégio. Estou aqui disponível para servir a vocês com alegria e abençoar mais ainda essa cidade linda que é Mossoró”, afirmou.

No dia 18 de julho, será a vez de Alice Maciel, Maria Marçal e Cassiane animarem e emocionarem o público na Estação. A programação do evento segue no dia 19 de julho, quando se apresentam Mikéias Cruz, Davi Sacer e a banda Som e Louvor.

Encerrando a temporada de shows, no dia 20 de julho, subirão ao palco as atrações Isadora Pompeo, Chagas Sobrinho, Leandro Borges, Valesca Mayssa e a banda Morada. Todas as noites, artistas locais também estarão presentes na Estação das Artes.

Nesta edição, o evento contará ainda com a “Arena Mossoró Sal & Luz”, espaço que será montado no Teatro Municipal Dix-huit Rosado e onde ocorrerão palestras, exposição de livros e shows com bandas locais. A programação começa às 15h, nos dias 19 e 20 de julho. Uma das atrações já confirmadas é o Pastor Josué Gonçalves, autor de 23 livros, incluindo o best-seller “104 erros que um casal não pode cometer”.

“Estou muito feliz em mais um ano da gente estar aqui nessa empolgação, nessa expectativa. Quero parabenizar toda a Prefeitura de Mossoró pelo empenho. A gente tem percebido que a cultura gospel tem sido realmente difundida de uma forma mais forte e eu sou muito feliz por isso, como cantor da terra, como talento da terra no meio do louvor cristão”, comentou o cantor Elisac Regis.





Secretário municipal de Cultura, Frank Felisardo destaca o quanto o festival cresceu, atraindo a atenção de pessoas de outros estados. “Hoje ele se torna um evento que extrapolou os muros do estado. Já tive contato com pessoas da Bahia, da Paraíba, do Pernambuco. É um evento que consegue fechar uma lacuna que Mossoró tinha nessa expressividade cultural, que é histórica, quando a gente trabalha música e religião, que são duas grandes expressões da cultura de um povo”, frisou.





O público presente ao lançamento elogiou a iniciativa da Prefeitura em promover um festival que enaltece a cultura gospel e que é voltado para todas as famílias. “É um evento muito importante para engrandecer o nome de Deus e também para relembrar cantores que marcaram a música gospel, e também as novas gerações. O ‘Mossoró Sal & Luz’ já virou referência na cidade da cultura, da fé e da resistência. Que vocês encontrem Cristo e sintam a sua presença”, destacou a advogada Monique Ferreira.





“Eu acompanhei o ano passado, gostei bastante e vim aqui prestigiar o lançamento para saber quais são as atrações desse ano, pois é um evento muito importante para a cultura gospel da nossa cidade”, relatou Letícia Duarte, estudante de Enfermagem. “O evento contribui muito para a cultura como um todo. Está bastante aprovado, e que venham muitos e muitos eventos desse porte. Estou muito ansiosa e emocionada”, acrescentou a assistente social Helena Freire.

Presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Mossoró (AMEM), o Pastor Deuzimar Bezerra também ressaltou a importância do evento para a cidade. “Algo muito extraordinário está acontecendo na cidade de Mossoró, porque nós lutamos muitos anos querendo que acontecesse um evento desse nível, desse porte e graças a Deus a Prefeitura abraçou a ideia. O nome foi bem escolhido, os projetos estão crescendo. O primeiro foi bom, o segundo foi melhor e esse terceiro já está explodindo. A cidade vai ser impactada por esse trabalho tão maravilhoso que está sendo realizado, que chama a atenção da sociedade”, afirmou.

Pastor Deuzimar Bezerra

INCLUSÃO E INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO

O “Mossoró Sal & Luz” é também um evento inclusivo, para todos os públicos. Assim como em 2023, o festival contará com o “Front da Inclusão”, destinado e exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD), e ainda intérpretes de Libras. Além da inclusão, o "Espaço Kids" também está garantido mais uma vez.

O incentivo ao turismo religioso é uma marca do “Mossoró Sal & Luz”, uma vez que o evento atrai um grande público de outras cidades e estados, movimentando a economia, gerando emprego e renda. Na edição de 2023, mais de 200 mil pessoas prestigiaram o maior festival gospel do Rio Grande do Norte.

O evento está inserido no calendário cultural de eventos Mossoró, por meio da Lei nº. 3.997/2022.

Programação “Mossoró Sal & Luz” 2024

17 de julho

Cícero Oliveira

Fernanda Brum

Anderson Freire

18 de julho

Alice Maciel

Maria Marçal

Cassiane

19 de julho

Mikéias Cruz

Davi Sacer

Som & Louvor

Isadora Pompeo

20 de julho

Chagas Sobrinho

Leandro Borges

Morada

Valesca Mayssa

Presença de artistas locais todas as noites e também na Arena “Mossoró Sal & Luz”