Jovem de 18 anos é alvejado a tiros em frente ao mercado do Vuco-Vuco, em Mossoró. De acordo com informações da polícia militar, Lucas Gabriel Varela da Silva estava em um espetinho que fica em frente ao mercado, quando um homem se aproximou a pé e atirou contra ele. Uma ambulância do Samu foi acionada e o jovem foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde deverá passar por uma cirurgia. O estado de saúde dele é delicado. Ainda segundo a PM, Lucas já havia sofrido uma tentativa de homicídio em outra ocasião. A polícia civil vai investigar o caso.