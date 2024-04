Comitiva de Lajes visita Serra do Mel para conhecer experiência de inclusão na educação

O objetivo da visita foi reconhecer e aprender com o trabalho efetivo sobre inclusão que vem sendo desenvolvido no município. Durante a reunião, foram realizadas trocas de experiências e aprendizados entre os representantes dos dois municípios, com o intuito de compartilhar práticas bem-sucedidas e possibilitar que outros locais possam seguir o exemplo de Lajes e Serra do Mel em relação à inclusão.

O encontro contou com a presença do Secretário de Educação de Lajes, Raimundo Manoel, acompanhado por sua equipe, composta pelo gestor da educação especial, Gledson, e pelas psicólogas Bruna, Deyse e Raquel, além da assistente social Larissa. Representando a secretária Milane Azevedo, estava presente a professora Valéria Kellen.



O secretário Raimundo expressou sua satisfação em participar do encontro e destacou a importância do trabalho colaborativo entre os municípios para promover uma educação inclusiva e de qualidade para todos os alunos.



Por sua vez, a professora Valéria Kellen, ressaltou a receptividade da equipe de Lajes e agradeceu pela iniciativa de buscar conhecimento e inspiração para fortalecer ainda mais as ações inclusivas em seus respectivos municípios.



"Essa visita técnica demonstra o compromisso das duas cidades em promover uma educação inclusiva e acessível, buscando sempre aprimorar suas práticas e proporcionar oportunidade”, disse a professora Valéria.