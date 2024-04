MCJ 2024: cadastro de comerciantes para o polo Cidadela inicia nesta sexta, 19

Prefeitura de Mossoró continua no decorrer desta semana cadastrando comerciantes para o Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2024. Hoje (18) são credenciadas os vendedores que pretendem atuar na área externa da Estação das Artes Elizeu Ventania. Nesta sexta-feira (19), os comerciantes serão cadastrados para o Polo Cidadela.



O credenciamento pode ser feito pelo site https://docs.google.com/forms/d/13JbHH5VzIkZFcYo8nROZI9_R0WCLRCq8pJOXuotLD1o/viewform?ts=6601824d&edit_requested=true ou presencial na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. Uma vantagem oferecida pela Prefeitura é a isenção da taxa de licença para a utilização do solo para os ambulantes que utilizarem barracas, trailers e estruturas similares com dimensões de até 3,99 m². Essa medida visa incentivar a participação dos comerciantes e promover uma maior diversidade de opções durante o evento.







CONFIRA AS DATAS PARA CADASTRAMENTO:



19 de abril: Polo Cidadela



22 de abril: Arena das Quadrilhas



23 de abril: Polo Arraiá do Povo







Para o cadastramento os comerciantes precisam dispor dos seguintes documentos:



Requerimento devidamente preenchido e assinado;

Cópia do RG e CPF (pessoa física), e CNPJ (pessoa jurídica);

Contrato social ou documento equivalente e último aditivo (se houver);

Comprovante de residência recente;

Comprovante de participação na edição do último evento ocorrido presencialmente.



A Prefeitura de Mossoró divulgará no dia 30 de abril a relação dos comerciantes habilitados ao credenciamento. Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.