Governo do RN deverá convocar candidatos aprovados no último concurso da Fundase. A recomendação, feita pelo Ministério Público, levou em consideração o fato que as atuais vacâncias afetam os recursos humanos da Fundase e implicam prejuízos ao atendimento socioeducativo. De acordo com a recomendação, a Presidência da Fundação deverá estabelecer critérios de remoção para preenchimento das vagas de analista socioeducativo pedagogo em Natal/Parnamirim. Em seguida, o Governo do Estado deverá, havendo vagas no interior do Estado como consequência da remoção, realizar nova convocação para preenchimento dessas vagas.