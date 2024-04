Homem é encontrado morto em via pública, em Caraúbas; vítima foi golpeda na cabeça. Lino Julião Arruda da Silva, de 45 anos, foi encontrado caído nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), em uma rua do conjunto Haroldo Maia. No corpo da vítima, o Itep identificou um ferimento compatível com golpe por objetivo contundente, possivelmente uma barra de metal ou madeira. O corpo foi removido para exames na sede do órgão, em Mossoró. A polícia civil vai investigar o caso.