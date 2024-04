Corpo de Bombeiros do RN dá início a formação de mais 53 alunos soldados. A nova turma, composta por 43 homens e 10 mulheres, teve sua aula inaugural realizada nesta sexta-feira (19). Com duração de 10 meses, os alunos do CFP 2024 irão cursar as disciplinas de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento aquático, terrestres e em alturas, legislações específicas, entre outras.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) iniciou nesta sexta-feira (19), mais um Curso de Formação de Praças (CFP).

Ao todo são 53 alunos novos alunos, sendo 43 homens e 10 mulheres. O concurso foi realizado em janeiro de 2023. Esta é a segunda turma do curso. A primeira, com cerca de 70 alunos soldados, foi concluída no início do mês de abril.

Com duração de 10 meses, os alunos do CFP 2024 irão cursar as disciplinas de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento aquático, terrestres e em alturas, legislações específicas, entre outras.

“Eles serão capacitados para cumprirem a nobre missão que os bombeiros têm que é salvar vidas alheias e atuarão em todo o nosso Estado”, disse o comandante-geral, coronel Monteiro.