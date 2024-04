Colisão entre Van e carro de passeio deixa uma pessoa morta na RN 013

O caso aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira (19), nas imediações do Assentamento Jurema, próximo a Gangorra, sentido Mossoró/Tibau-RN. As informações iniciais dão conta que o condutor da Van teria colidido na traseira do carro do carro de passeio, onde estavam o condutor, a esposa e a sogra dele, além de uma criança. A sogra, conhecida por Ana Cleide, morreu no local. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para remoção de vítimas feridas das ferragens, mas quando a equipe chegou ao local, elas já estavam sendo socorridas. A polícia civil vai investigar as responsabilidades do acidente.

Um veículo tipo Trailblazer bateu na traseira de Fiat Uno Way, na noite desta sexta-feira (19), na RN 013, no Assentamento Jurema, sentido Mossoró/Tibau, ocasionando o capotamento dos dois veículos. A servidora do Parque Elétrico Ana Cleide Pereira de Medeiros faleceu no local e outras quatro pessoas foram socorridas para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

O acidente aconteceu por volta das 20h. As informações iniciais dão conta que o condutor da Trailblazer teria colidido na traseira do carro de passeio Fiat Uno Way, onde estavam Francisco Hudson Targino, Valeska Gonzaga Rebouças, Maria Fernanda Targino e Ana Cleide Pereira Medeiros.



Com o impacto da batida, os veículos saíram da pista e capotaram no mato. Ana Cleide, que estava no banco traseiro do Uno Wal morreu no local. Neste caso, o corpo está sendo removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia - ITEP.

O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para remoção de vítimas feridas das ferragens, mas quando a equipe chegou ao local, elas já estavam sendo socorridas.

Segundo informações do CBM, os condutores dos dois veículos foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia em ambulâncias do Samu. Já a esposa do condutor e a criança, que deixou o local desacordada, foram levadas ao hospital por um popular que passava pelo local.

A equipe do Itep foi acionada para a remoção do corpo da senhora conhecida por Ana Cleide, bem como para realizar a perícia no local, que deverá determinar as causas e responsabilidades do acidente. A polícia civil vai investigar o caso.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE está aguardando informações sobre o estado de saúde das vítimas que foram socorridas.