O print que gerou a exoneração do advogado Kadson do cargo de secretário

O print de tela foi anexado por Kadson num processo de disputa de um terreno em Itaú-RN, justificando sua ausência numa Audiência de Instrução, na Comarca de Pau dos Ferros. Dizia ele que não poderia comparecer, pois estava em outra audiência em Apodi-RN. A Justiça de Pau dos Ferros pediu informações na Comarca de Apodi e foi informada que naquela data e hora Kadson não havia participado de audiência naquela comarca. Com estes documentos, o juízo de Pau dos Ferros distribuiu as provas para Justiça Federal processar Kadson Eduardo, que restou condenado a 2 anos de prisão (substituída por trabalho comunitário) e 10 dias multa. Ele recorreu, alegando que teve seu direito cerceado quando pediu perícia no print de tela e foi negado. O caso transitou em julgado, ensejando sua exoneração da Prefeitura de Mossoró nesta sexta-feira, dia 19.