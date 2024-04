Concurso da UERN: Provas objetivas e discursivas serão aplicadas neste domingo

As provas objetivas e discursivas do Concurso Público da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), para contratar técnicos e docentes, serão aplicadas neste domingo, 21, em Mossoró-RN, nos turnos matutino e vespertino.

Segundo a Assessoria de Comunicação da UERN: "Tudo pronto! Às vésperas do Concurso Público para docentes e técnicos, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) informa à comunidade, em especial aos quase 19 mil candidatos inscritos, que todos os preparativos para a realização do certame seguem o fluxo normal".

Em pronunciamento nas redes sociais, a reitora Cicília Maia, chamou atenção para o número de inscrito e o fortalecimento da instituição com os investimentos que está recebendo por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Com relação ao Edital nº 01 de 5 de janeiro de 2024, a decisão liminar acatando parcialmente o Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Aduern) foi revogada pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN.



A justiça deferiu o pedido de reconsideração da Uern, com base nos argumentos do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), sobre a impossibilidade de divulgar, neste momento, os nomes que irão compor a banca examinadora da prova discursiva.

O entendimento da justiça é o de que a publicação da composição das bancas, na fase de prova discursiva, pode violar o sigilo e a isonomia essenciais nesta etapa, uma vez que é preciso garantir que não ocorra identificação ou contato entre os candidatos e os avaliadores.