MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/04/2024

MOSSORO

Concurso da UERN: Pernambucana de 36 anos é detida tentando entrar no local de prova na UFERSA com celular e IDECAN informa que ela faz parte de quadrilha que tentava fraudar o concurso; Na UNP, provas foram entregues pela IDECAN trocadas em várias salas de aula e candidatos ameaçam acionar a Justiça

Prefeitura decreta luto oficial pela morte da ex vereadora Cicera Nogueira

Prefeitura de Mossoró paga duas parcelas do programa “Jovem do Futuro” 2024

Mais de 200 famílias são contempladas com pagamento do Garantia Safra 2022/2023

Erro Histórico: MPF recomenda que Câmara de Mossoró reconheça como golpe militar os eventos de 1964

Prefeitura aumenta número de turmas fazendo roço e limpeza de ruas e praças de Mossoró; trabalho neste final de semana foi no Três Vitens, Abolição IV e Pousada das Termas

Hemocentro de Mossoró está com necessidade urgente de sangue tipo 0-

O print que gerou a exoneração do advogado Kadson do cargo de secretário

Em assembleia, Consuni mantém Codes na primeira colocação da Lista Tríplice para Reitor da Ufersa

Secretaria de Agricultura está ministrando curso de operador de maquinas pesadas para 200 alunos de Mossoró

POLÍCIA

Motorista de Traiblazer provoca acidente com uma morte e quatro feridos na Estrada de Tibau e foge do hospital após receber cuidados médicos

Paraibano Ronaldo Menezes pula no rio Piranhas-açu para salvar o filho e termina morrendo afogado em Pendências, no Vale do Açu

Dona de casa atropelada sábado por moto na BR 110 morre neste domingo no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró; piloto da moto e passageiro também ficaram feridos

Governo do RN promove mais de 236 profissionais da segurança pública

Internos de alcaçuz iniciam fabricação de piso intertravado

ESTADO

Faltam poucos centímetros para Barragem de Umari começar a sangrar; Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas em 124 cidades do RN

Atraso em obras de reservatórios causa prejuízos a municípios do RN

Açudes e barragens se rompem em Nova Palmeira, no Paraíba, e água abastece açude do Boqueirão, de Parelhas, no RN

NACIONAL

Para não ser preso pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, Bolsosaro e Malafaia fazem protesto pela democracia no Rio de Janeiro; Deputado Gustavo Gayer discursa em inglês, porque, segundo ele, “Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui”