Estudantes recebem duas parcelas da segunda edição do “Jovem do Futuro”. O pagamento das duas primeiras mensalidades desta edição foi feito na sexta-feira (19). Assim como ocorreu na primeira edição do programa, em 2023, cada jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 300 durante quatro meses. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Mossoró, que vem garantindo a mil adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos, formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho.