PCRN rejeita proposta do Governo e decide por paralisação geral a partir de hoje, 23. A decisão, segundo o sindicato, é em decorrência da insatisfação em relação ao tratamento que o Governo tem dado à categoria. Na tarde desta segunda (22), mais uma rodada de negociação foi realizada com a equipe do Governo do RN. Na ocasião, o SINPOL-RN e demais entidades aguardavam uma sinalização em relação à proposta de 10% que havia sido aprovada pelos Policiais em assembleia e que seria avaliada pelo Comitê Gestor do Estado. “No entanto, o Governo veio com nova proposta de apenas 5.3%, mais uma vez retrocedendo e desrespeitando os Policiais Civis”, disse o presidente do SINPOL-RN, Nilton Arruda.