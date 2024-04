Recapeamento da Presidente Dutra, sentido Alto de São Manoel/Centro, é concluído

A via conecta diversas áreas residenciais a pontos comerciais e de serviço, essencial para a mobilidade urbana. Sua revitalização é um marco para Mossoró, prometendo não apenas melhorar o tráfego, mas também a qualidade de vida dos moradores. As equipes da Prefeitura de Mossoró seguem com o serviço no sentido Centro/Alto de São Manoel. A obra inclui a reestruturação e implantação de uma nova camada asfáltica, priorizando a durabilidade e a segurança.

A avenida Presidente Dutra, uma das mais importantes vias de Mossoró, dada sua localização estratégica e papel no fluxo da cidade, avança com serviços de capeamento asfáltico. Um lado da via já foi concluído no sentido Alto de São Manoel/Centro.

O projeto de melhorias e revitalização da malha asfáltica, lançado pela Prefeitura por meio do programa “Mossoró Realiza”, visa modernizar a infraestrutura da avenida Presidente Dutra.

Com técnicas avançadas e materiais de qualidade, a via recebe uma melhoria significativa, semelhante às grandes capitais.

“No domingo passado, tivemos a satisfação de entregar a via no sentido Alto de São Manoel/Centro, totalmente pronto, já capeado com a qualidade que a gente costuma entregar, e a partir desta segunda-feira e estamos voltando, a partir do Centro/Alto de São, na ação aqui do outro lado da avenida Presidente. Pedimos à população para ter cuidado, principalmente aqui, após a subida da ponte do sentido centro da cidade, que está sendo utilizado como mão e contramão de um lado só, tenham muita atenção, reduzam a velocidade e contribuam com o serviço. Alertamos à população sobre as rotas alternativas, a pista nova, a avenida Coelho Neto e há também a avenida Leste Oeste”, detalhou Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras Viárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).

Benefícios esperados para moradores e tráfego, redução do tempo de deslocamento, facilitando o dia-a-dia dos moradores, melhoria na segurança viária, com a redução de acidentes e conflitos no trânsito.

Valorização imobiliária nas áreas adjacentes, beneficiando economicamente os residentes, diminuição da poluição sonora e do ar, promovendo um ambiente mais saudável.

Este projeto faz parte de uma série de melhorias já realizada pela gestão, transformando Mossoró em um exemplo de planejamento urbano e qualidade de vida. Já foram contempladas as seguintes ruas e avenidas de ponta a ponta: avenida Rio Branco; avenida Alberto Maranhão; avenida Dix-neuf Rosado e avenida Lauro Monte.