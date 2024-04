Buraqueira na RN-012 causa transtornos e dificulta acesso ao município de Grossos

A falta de estrutura na RN-012 há tempos vem sendo alvo de muitas reclamações e reivindicações por parte do poder público municipal e da própria população que precisa utilizar a via todos os dias. A rodovia estadual possui um fluxo intenso de caminhões que fazem o transporte do sal da região da Costa Branca para o restante do estado, e nunca passou por um serviço de reestruturação. O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com o governo do estado e foi informado de que existe já projeto executivo, e está entre as prioridades do Governo Cidadão. Mas, não há como definir prazo neste momento.

A situação da RN-012, principal via de acesso ao município de Grossos, está tirando o sossego dos motoristas que precisam se deslocar, diariamente, de Grossos para Mossoró ou outras cidades da região. Na rodovia os buracos se acumulam e a falta de manutenção da pista já consumiu integralmente o acostamento.

A falta de estrutura na RN-012 há tempos vem sendo alvo de muitas reclamações e reivindicações por parte do poder público municipal e da própria população que precisa utilizar a via todos os dias. A rodovia estadual possui um fluxo intenso de caminhões que fazem o transporte do sal da região da Costa Branca para o restante do estado, e nunca passou por um serviço de reestruturação.

Em fevereiro deste ano, após uma solicitação feita pela gestão municipal ao Governo do Estado, iniciou um serviço de tapa buracos, porém, não foi suficiente para resolver o problema. Motoristas e principalmente taxistas que fazem o trajeto todos os dias reclamam dos prejuízos causados pelos buracos, que além de deixar a viagem mais longa, aumentam o risco de acidentes.

Para tentar amenizar o transtorno, empresários do setor salineiro e moradores se reuniram em dezembro do ano passado para tapar os buracos da RN 012. Eles usaram carago, um material derivado do sal, para tapar os buracos que se formaram na estrada.

Desde 2021, a prefeita de Grossos Cinthia Sonale teve diversas audiências em Natal com a governadora Fátima Bezerra e com o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DEER/RN), para cobrar a recuperação da RN 012 e melhorar as condições de tráfego na região.

“Sem dúvida alguma, nosso objetivo é a recuperação completa da RN -012 e não descansaremos enquanto não formos atendidos. Diariamente trafegam dezenas de pessoas por essa RN e várias famílias dependem, quase exclusivamente, do transporte de passageiros que é feito. Além, claro, de termos ainda o escoamento de sal que é produzido na nossa cidade. Nós estamos atentos e vamos, com certeza, cobrar da governadora a reestruturação total da estrada.”, disse a prefeita de Grossos Cinthia Sonale.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com o governo do estado e foi informado de que existe já projeto executivo, e está entre as prioridades do Governo Cidadão. Mas, não há como definir prazo neste momento.

A RN-012 tem importância singular para o turismo e a economia da região, servindo como porta de entrada para turistas, assim como para o transporte do sal produzido em Grossos. Enquanto as obras de recuperação da RN-012 não começam, o tráfego de veículos segue proporcionando risco de acidentes e prejuízo para os motoristas que precisam trafegar pelo trecho diariamente.