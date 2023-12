Moradores e salineiros se unem para tapar buracos da RN-012 em Grossos

A falta de estrutura na RN-012 vem sendo alvo de muitas reclamações e reivindicações por parte do poder público municipal e da própria população que precisa utilizar a via todos os dias. A prefeita de Grossos Cinthia Sonale cumpriu agenda administrativa em Natal, onde participou de audiência com a governadora Fátima Bezerra para cobrar a recuperação da RN 012 e melhorar as condições de tráfego na região. No entanto, apesar das promessas, até o momento, nenhuma intervenção foi feita o que motivou a população a buscar uma solução imediata.

Empresários do setor salineiro e moradores se reuniram neste domingo (03) para tapar os buracos da RN 012, trecho que liga o município de Grossos à comunidade de Gangorra.

Motoristas que dependem da via para se locomover, usaram carago, um material derivado do sal, para tapar os buracos que se formaram na estrada.

No mês de julho, um mutirão semelhante foi realizado, ganhando destaque e pressionando o Governo do Estado a anunciar o início da recuperação da via para o mês de agosto. No entanto, apesar das promessas, até o momento, nenhuma intervenção foi feita.

Em maio desta ano, a prefeita de Grossos Cinthia Sonale cumpriu agenda administrativa em Natal, onde participou de audiência com a governadora Fátima Bezerra para cobrar a recuperação da RN 012 e melhorar as condições de tráfego na região.

Na época, o Secretario Estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho explicou que entre os trechos incluídos no plano de recuperação do Governo do estado, estaria a RN-012 e garantiu que a obra seria executada a partir do mês de agosto, o que não aconteceu.

A RN 012 é de extrema importância especialmente com a chegada da alta estação, quando o fluxo de veículos aumenta. A via também tem importância singular para a região, servindo como porta de entrada para turismo, assim como para o transporte do sal produzido em Grossos.