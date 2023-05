Em audiência com a governadora, prefeita Cinthia assegura recuperação da RN 012

Nesta quinta (11), a prefeita Cinthia Sonale cumpriu agenda administrativa em Natal, onde participou de audiência com a governadora Fátima Bezerra.



Acompanhada pelo deputado Ivanilson Oliveira e secretários municipais, a gestora grossense apresentou uma lista de reivindicações à Chefe do Executivo estadual.



No rol de obras requisitadas estão o recapeamento da RN 012, a recuperação do trecho restante da rodovia Dehon Caenga, a reforma da Escola Estadual Professor Manoel João e a ampliação da rede de água para as comunidades de Pernambuquinho e Alto da Serra.



"Confiantes no atendimento das demandas, defendemos uma pauta abrangente e de suma importância para o povo de Grossos. Esperamos que o resultado dessa audiência possa produzir efeitos o mais rápido possível ", declarou a prefeita.



Durante a reunião, o Governo do Estado também assegurou o início imediato, em caráter emergencial, da operação tapa-buracos na RN 012, cuja recuperação total é uma das prioridades elencadas por Cínthia Sonale.



Ela ainda aproveitou a ida à Governadoria para tratar da reforma do Destacamento da PM de Grossos e do reforço policial para o município. Sobre essas temas, conversou com o Secretário de Segurança Pública, Cel Araújo, que se comprometeu a dar o devido encaminhamento aos pleitos.