Curto-circuito em ar-condicionado provoca incêndio em supermercado em Baraúna

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (23). O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a guarnição chegou ao local, os próprios funcionários já haviam conseguido apagar as chamas. De acordo com o Sargento Santiago, o incêndio aconteceu em uma sala de monitoramento, no piso superior do empreendimento, onde um ar-condicionado entrou em curto. Como as chamas já haviam sido apagadas, os bombeiros apenas realizaram uma vistoria para ver se não havia mais riscos delas reacenderam e se alastraram e deram orientações de segurança aos funcionários.