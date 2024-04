Suspeito de matar psicóloga a facadas em Assú é preso no município de Natal

Fabiana Maia Veras, de 42 anos, foi assassinada dentro do próprio consultório, no final da tarde desta terça-feira (23). O suspeito do crime, João Batista de Carvalho Neto, de 41 anos, servidor do Tribunal de Justiça do Estado, foi preso no início da tarde desta quarta-feira (24). Ele vinha sendo monitorado pela polícia civil e acabou sendo capturado no bairro Nova Descoberta, Zona Sul de Natal. A principal linha de investigação sobre a motivação do homicídio aponta para crime passional.