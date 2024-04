Homem que confessou ter praticado um homicídio em Caraúbas é assassinado a tiros em Campo Grande. Renildo Fernandes da Silva foi assassinado na pousada onde estava, na noite desta quinta-feira (25), no município de Campo Grande. A vítima era autora confessa do homicídio de Lino Julião Arruda da Silva, de 45 anos, assassinado com um golpe na cabeça, na madrugada de 19 de abril, em Caraúbas. De acordo com informações do delegado Gabriel Nápoli, no sábado (20), Renildo se apresentou na delegacia de Caraúbas e confessou o crime contra Lino, mas não permaneceu preso por ter livrado o flagrante. A polícia civil vai investigar se os dois crimes têm ligação.

Um crime de homicídio foi registrado no final da noite desta quinta-feira (25), no município de Campo Grande, na região oeste do Rio Grande do Norte.

Renildo Fernandes da Silva foi assassinado, em uma pousada onde estava hospedado, por volta das 23h20.

De acordo com informações do delegado Gabriel Nápoli, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, mataram a vítima e fugiram em seguida. A dupla ainda não foi identificada.

Renildo havia cometido um crime de homicídio há uma semana, em Caraúbas. No sábado (20), ele se apresentou na delegacia do município e confessou ter matado Lino Julião Arruda da Silva, de 45 anos, com um golpe na cabeça.

Lino foi encontrado por populares em via pública, já sem vida, no início da manhã da sexta-feira (19). Após ser ouvido pelo delegado de Caraúbas, ele foi liberado para responder em liberdade, por ter livrado o flagrante.

“Eu acredito que o delegado de Caraúbas tenha representado pela prisão dele. Provavelmente, não saiu ainda o mandado de prisão e ele veio a ser morto ontem. Apesar da confissão dele, a gente não tem provas de que o homicídio esteja relacionado ao outro que ele confessou”, disse o delegado Gabriel à reportagem do MOSSORÓ HOJE.