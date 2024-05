Caern realiza a substituição de duas bombas em poços que atendem zona oeste de Mossoró

Enquanto o trabalho de manutenção emergencial é realizado, os bairros da zona oeste de Mossoró serão abastecidos pela Adutora Jerônimo Rosado, podendo haver desabastecimento ou redução do fornecimento de água em algumas áreas atendidas pelos poços. A previsão é de que o trabalho no poço P-06B, que abastece os bairros Nova Betania, Bela Vista, Aeroporto I e II, seja concluído até a noite desta terça-feira (30). No poço P-15A, que abastece os bairros Boa Vista, Doze Anos e Aeroporto, o serviço deve ser estender até o final da manhã da quinta-feira (2).

