Polícia realiza operação para prender os assassinos da advogada Brenda Oliveira

Na ocasião, os b4andidos mataram também o cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos. Ela havia ido a delegacia com o cliente apresentá-lo numa investigação do assassinato do vaqueiro João Victor, ocorrido 3 dias antes. Ao sair da delegacia, os dois foram m0rt0s. Ao todo, são 20 mandados de busca e apreensão, 07 mandados de prisão nos municípios de São José do Mipibu, Espírito Santo e Goianinha. São mais de 100 policiais cumprindo as ordens judiciais nos endereços apontados na investigação nestes três municípios

A Polícia civil prendeu no início da manhã desta terça-feira, realiza buscas para prender os assassinos da advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, cr1me este ocorrido no 30 de janeiro de 2024, em Santo Antônio do Salto da Onça, distante 75 km de Natal-RN.

Na ocasião, os bandidos mataram também o cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos. Ela havia ido a delegacia com o cliente apresentá-lo numa investigação do assassinato do vaqueiro João Victor, ocorrido 3 dias antes. Ao sair da delegacia, os dois foram mortos.

Veja

O assassinato brutal da advogada Brenda em Santo Antônio do Salto da Onça-RN



Ao todo, são 20 mandados de busca e apreensão, 07 mandados de prisão nos municípios de São José do Mipibu, Espírito Santo e Goianinha. São mais de 100 policiais cumprindo as ordens judiciais nos endereços apontados na investigação nestes três municípios

As ordens de prisão e buscas e apreensão estão sendo realizadas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. O trabalho de investigação é da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Natal. O nome da operação é Jus Puniendi.

Participam também da Operação a Diretoria de Inteligência da PCRN, através do Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), da 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz e da 66ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social deve marcar uma entrevista coletiva para divulgar um balanço da operação.



O MOSSORO HOJE apura os fatos.