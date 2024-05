Vacina contra a gripe já está disponível para o público geral em Mossoró. O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir dos 6 meses de vida. A orientação é do Ministério da Saúde e busca garantir uma maior cobertura vacinal e, consequentemente, uma redução nas complicações e internações causadas pela gripe. Os interessados já podem procurar qualquer UBS do município para receber a imunização. “Neste sábado, estaremos com mais um ‘Dia de Vacinação’, das 10h às 18h, no Partage Shopping, e das 8h às 17h em duas UBSs, a Chico Costa, no Santo Antônio e a Maria Soares, no Alto de São Manoel”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

A Prefeitura de Mossoró está liberando a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A orientação é do Ministério da Saúde e busca garantir uma maior cobertura vacinal e, consequentemente, uma redução nas complicações e internações causadas pela gripe.

O imunizante está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a partir desta quinta-feira (2).

A vacina também será ofertada, no sábado (4), em pontos extras, como explica a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

“Neste sábado, estaremos com mais um ‘Dia de Vacinação’, das 10h às 18h, no Partage Shopping, e das 8h às 17h em duas UBSs, a Chico Costa, no Santo Antônio e a Maria Soares, no Alto de São Manoel”, afirmou.

O Município já vinha disponibilizando a vacina contra a gripe a grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais. O imunizante continua disponível também para essas pessoas.

“Reforçamos que todos aqueles que ainda não receberam a vacina, que protege contra os principais tipos de gripe em circulação, devem procurar as UBSs e demais pontos de aplicação da vacina disponibilizados pela Prefeitura”, enfatizou o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima.