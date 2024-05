Ordem de serviço para restauração das RNs 015, 117 e 177 será assinada nesta sexta, 3. Os trechos das rodovias estaduais que serão restaurados fazem parte do primeiro de três lotes licitados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN). Ao todo, as obras irão abranger 210,5 quilômetros de rodovias. Entre os trechos que serão recuperados estão 44 quilômetros da RN-015, entre Mossoró e Baraúna, 41 quilômetros da RN-177, que liga Pau dos Ferros, Encanto e São Miguel, além de 34 quilômetros da RN-117, entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado.

A governadora Fátima Bezerra assina, nesta sexta-feira (03), a ordem de serviço para restauração de 210,5 quilômetros de rodovias do Rio Grande do Norte.

As obras fazem parte do primeiro de três lotes que foram licitados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN).

Neste lote estão contemplados nove trechos sob jurisdição dos distritos rodoviários de Mossoró e Pau dos Ferros, entre eles, estão 44 quilômetros da RN-015, entre Mossoró e Baraúna, 41 quilômetros da RN-177, que liga Pau dos Ferros, Encanto e São Miguel, além de 34 quilômetros da RN-117, entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado.



O Governo do RN informou que, no total, serão investidos R$ 428 milhões no Programa de Restauração de Rodovias, para a recuperação de 800 quilômetros de estradas em todas as regiões do Estado.

FEDERALIZAÇÃO DE RODOVIAS

Em março, a governadora Fátima pediu ao ministro Renan Filho, do Ministério dos Transportes, a federalização de três rodovias estaduais que cortam o Rio Grande do Norte.

Entre elas está a RN 117, que corta boa parte da região médio oeste do Estado, partindo da BR 304, em Mossoró, até chegar no município de Catolé do Rocha, na Paraíba.

Segundo a governadora, essa rodovia é fundamental para fomentar o turismo serrano.